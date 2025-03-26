Семь донских работников сельского хозяйства получили госнаграды
Шесть работников аграрного сектора Ростовской области удостоены государственных наград. Информация появилась на сайте правовой информации.
Медали «За труды по сельскому хозяйству» вручены Сергею Казьмину, управляющему отделением ООО «Победа»; Виктору Коршунову, трактористу-машинисту обособленного подразделения «ЗерноДон» ООО «Лиманский»; Николаю Нитуте, заведующему складом индивидуального предпринимателя Владимира Сорокина; Сергею Пушкарскому, трактористу-машинисту ООО «Агродон»; Владимиру Самсонову, управляющему отделением сельскохозяйственного предприятия; Александру Туркину, трактористу-машинисту ООО «Юбилейное».
В документе указано, что награды вручены за достижения в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд.
Ранее один житель Ростовской области был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».