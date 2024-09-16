В Ростовской области умер заслуженный работник сельского хозяйства России

Фото: Администрация Морозовского района

На 89 году жизни скончался заслуженный работник сельского хозяйства России из Ростовской области. Иван Синявцев умер 14 сентября.Ветеран агропромышленного комплекса проработал в сельском хозяйстве 62 года. Из них 42 года он руководил совхозом «Гуковский» (с 1998 года переименован в ЗАО «Вишневское»). Предприятие продолжает работать, занимаясь выращиванием зерновых культур.Иван Синявцев был представлен к медали «За доблестный труд», ордену «Знак почета» и ко многим другим наградам. В 2002 году ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России».