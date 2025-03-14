Сбежавшую из дома девочку-подростка из Челябинска нашли у возлюбленного в Азове
Спустя месяц пропавшую 16-летнюю жительницу Челябинска нашли в Ростовской области. Поиски Марины С. продолжались больше месяца.
Девочка ушла из дома 10 февраля. Вскоре связь с ней оборвалась. После этого родители забили тревогу и обратились в полицию. Выяснилось, что Марина отправилась в Азов к своему возлюбленному.
По информации DonDay, она жила с парнем, пока за ней не приехали полицейские из родного города. Вечером 13 марта сотрудники повезли Марину в Челябинск.
По предварительным данным, в отношении школьницы не совершалось никаких противоправных действий.