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Сбежавшую из дома девочку-подростка из Челябинска нашли у возлюбленного в Азове

Сбежавшую из дома девочку-подростка из Челябинска нашли у возлюбленного в Азове
Спустя месяц пропавшую 16-летнюю жительницу Челябинска нашли в Ростовской области. Поиски Марины С. продолжались больше месяца.

Девочка ушла из дома 10 февраля. Вскоре связь с ней оборвалась. После этого родители забили тревогу и обратились в полицию. Выяснилось, что Марина отправилась в Азов к своему возлюбленному.

По информации DonDay, она жила с парнем, пока за ней не приехали полицейские из родного города. Вечером 13 марта сотрудники повезли Марину в Челябинск.

По предварительным данным, в отношении школьницы не совершалось никаких противоправных действий.
Фото: соцсети
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