В Ростовской области нашли пропавшую девочку-подростка

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В Ростовской области нашли пропавшую 7 ноября 15-летнюю Варвару В.Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении школьницы никаких противоправных действий не совершалось.Напомним, девушка ушла из дома в хуторе Дическом Каменского района. Родители забеспокоилсь, ведь подросток нуждается в медицинской помощи. Они подождали до конца дня, но Варвара домой не вернулась. Родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. К поискам подключились добровольцы поискового отряда. О том, что девушку нашли, сообщили 9 ноября.