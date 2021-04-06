Баранина и творог оказались самыми дорогими в Ростове-на-Дону

В Ростове зафиксировали самые высокие цены в области на баранину и творог. В донской столице они обойдутся в 437 и 352 рубля соответственно. В Миллерово за килограмм баранины попросят 385 рублей, а в Таганроге за творог - 309.По данным Ростовстата, значительная разница в цене наблюдается и у сыра. Ростовчане покупают его за 558 рублей, когда в Таганроге он стоит на 28 рублей дешевле. Охлажденные куры обойдутся в 162 рубля, а в Миллерово - 144. Говядина дешевле в Шахтах - там она стоит 354 рубля вместо 366. Стоимость маргарина в Ростове составляет 145 рублей, стерилизованное молоко - 84 рубля. В Волгодонске эти продукты дешевле 130 и 84 рубля.За хлеб ростовчане платят 51-60 рублей в зависимости от сорта пшеницы. В Миллерово за него попросят 44 рубля, а в Шахтах - 50. Сахар (49 рублей) и вермишель (86 рублей) дешевле покупать в Миллерово. Там они обойдутся в 46 и 80 рублей соответственно. Самые высокие цены в Ростове оказались на рис (66 рублей) и соль (14). В Волгодонске они стоят на три рубля дешевле. Там же можно купить гречку на два рубля дешевле - за 83 рубля. Картофель (40 рублей) и морковь (45 рублей) в Миллерово стоят 33 и 38 рублей.Среди самых низких цен в Ростове-на-Дону зафиксировали только два продукта. Это сметана (219 рублей) и мука (38 рублей).