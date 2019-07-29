Самолёт Superjet-100 ростовской авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Самаре



В Самаре совершил экстренную посадку лайнер Sukhoj Superjet-100 ростовской авиакомпании «Азимут». Самолёт направлялся из Краснодара в Тюмень.



Экипаж SSJ-100 узнал о технической неисправности. Летчики услышали вибрацию в двигателе и решили приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Курумоч. Посадка вышла удачной, никто не пострадал. На борту были 97 пассажиров, включая 18 детей.



В пресс-службе «Азимута» сообщили, что в Самару направили резервный самолёт. Специалисты выясняют причины неисправности.



Напомним, самолёты Sukhoj Superjet-100 получили печальную известность после трагедии в московском аэропорту Шереметьево. Тогда лайнер, совершив аварийную посадку, загорелся. Так как «Азимут» пользуется только SSJ-100, за работой компании постоянно следит общественность.