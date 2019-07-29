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Самолёт Superjet-100 ростовской авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Самаре

Самолёт Superjet-100 ростовской авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Самаре
В Самаре совершил экстренную посадку лайнер Sukhoj Superjet-100 ростовской авиакомпании «Азимут». Самолёт направлялся из Краснодара в Тюмень.

Экипаж SSJ-100 узнал о технической неисправности. Летчики услышали вибрацию в двигателе и решили приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Курумоч. Посадка вышла удачной, никто не пострадал. На борту были 97 пассажиров, включая 18 детей.

В пресс-службе «Азимута» сообщили, что в Самару направили резервный самолёт. Специалисты выясняют причины неисправности.

Напомним, самолёты Sukhoj Superjet-100 получили печальную известность после трагедии в московском аэропорту Шереметьево. Тогда лайнер, совершив аварийную посадку, загорелся. Так как «Азимут» пользуется только SSJ-100, за работой компании постоянно следит общественность.

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