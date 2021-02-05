С начала пандемии в Ростовской области более 66 тысяч человек заразились коронавирусом

В Ростовской области за все время зафиксирован 66 251 случай заражения коронавирусом. За сутки с 6 на 7 февраля заболевание выявили у 360 человек.Большинство новых инфицированных (33%) составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет – 133 дончанина. За прошедшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 110 человек от 18 до 45 лет, 60 – от 66 до 79 лет и 24 – старше 80 лет. Среди заболевших также выявлен 21 ребенок.На Дону сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Количество зафиксированных случаев в день снижается, однако все еще заражаются более 300 человек. Никакого снятия ограничительных мер не будет, пока ситуация не стабилизируется.