Фото: СУ СКР по Ро

В Новочеркасске 38-летний бизнесмен предстанет перед судом за смерть рабочего. Трагедия случилась в октябре 2024 года.По данным следствия, предприниматель нанял 37-летнего мужчину для строительных работ без оформления трудового договора. Рабочий не имел нужной подготовки и опыта. Во время ручного выравнивания траншеи произошел обвал грунта. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.Предпринимателя задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.Обвиняемый признал свою вину в ходе следствия, сообщили в региональном СУ СКР.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.