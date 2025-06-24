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В Новочеркасске 38-летний бизнесмен предстанет перед судом за смерть рабочего

В Новочеркасске 38-летний бизнесмен предстанет перед судом за смерть рабочего
В Новочеркасске 38-летний бизнесмен предстанет перед судом за смерть рабочего. Трагедия случилась в октябре 2024 года.

По данным следствия, предприниматель нанял 37-летнего мужчину для строительных работ без оформления трудового договора. Рабочий не имел нужной подготовки и опыта. Во время ручного выравнивания траншеи произошел обвал грунта. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

Предпринимателя задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Обвиняемый признал свою вину в ходе следствия, сообщили в региональном СУ СКР.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Фото: СУ СКР по Ро
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