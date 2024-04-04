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С начала 2024 года в Ростовской области клещи покусали 139 человек. Об этом 4 апреля сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Больше всего от паразита пострадали жители Таганрога, Шахт, Неклиновского и Мясниковского районов, а также столицы донского края. Среди них 55 детей в возрасте до 14 лет.В связи с резким потеплением в донском регионе активизировались опасные насекомые. Основная опасность, которую представляют для человека укусы клещей, - это инфекции. Наиболее серьезная из них - клещевой энцефалит. Членистоногие паразиты предпочитают преимущественно влажные луга и низины, берега рек и ручьев, парки и рощи вблизи водоемов.Ранее DonDay писал о том, что в первую очередь нужно делать после укуса кровососущего насекомого. По словам ростовских зоологов, клеща можно вытащить самостоятельно с помощью пинцета или нитки, захватив тело как можно ближе к голове. Вытаскивать нужно вместе с головой, чтобы ранка не загноилась. Если голова оторвана, ее следует вытащить стерильной иглой, как занозу. Затем рану следует обработать йодом или спиртом, а руки хорошо вымыть с мылом. Однако в любом случае пациент должен немедленно обратиться в медпункт.