В Ростове тараканы облюбовали полку с крупами в магазине

— У меня нет слов. Я не думал, что в XXI веке так халатно относятся к работе, — сказал Анатолий.

— Он был спокоен и сказал, что проработал здесь две недели. Ему все равно, он посоветовал писать жалобу, куда угодно, и добавил, что на складе тараканов еще больше, — рассказал Анатолий.

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в гипермаркете на улице Немировича-Данченко на полках с крупами обнаружили тараканов. Об этом корреспонденту Donday сообщил Анатолий 24 июня.Анатолий пришел в магазин за гречкой. Когда он наклонился за пачками, он увидел тараканов, бегающих по крупам. Мужчина был в ужасе.Он заглянул глубже на стеллаж и увидел еще больше тараканов. Затем Анатолий подошел к главному менеджеру магазина. Но реакция сотрудника его шокировала.Анатолий решил написать жалобу в Роспотребнадзор.В Ростовской области часто находят странные предметы в продуктах. Люди публикуют в соцсетях фотографии конфет с личинками, хлеба с плесенью и других некачественных продуктов.