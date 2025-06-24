В Ростове тараканы облюбовали полку с крупами в магазине
В Ростове-на-Дону в гипермаркете на улице Немировича-Данченко на полках с крупами обнаружили тараканов. Об этом корреспонденту Donday сообщил Анатолий 24 июня.
Анатолий пришел в магазин за гречкой. Когда он наклонился за пачками, он увидел тараканов, бегающих по крупам. Мужчина был в ужасе.
Он заглянул глубже на стеллаж и увидел еще больше тараканов. Затем Анатолий подошел к главному менеджеру магазина. Но реакция сотрудника его шокировала.
Анатолий решил написать жалобу в Роспотребнадзор.
В Ростовской области часто находят странные предметы в продуктах. Люди публикуют в соцсетях фотографии конфет с личинками, хлеба с плесенью и других некачественных продуктов.