Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С начала года в Ростовской области без вести пропали 83 ребенка

С начала года в Ростовской области без вести пропали 83 ребенка
С начала года в Ростовской области исчезли 83 ребёнка. Об этом сообщает DonDay.

За девять месяцев добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 72 человека в возрасте до 14 лет были найдены живыми. К сожалению, один ребёнок обнаружен мёртвым.

Кроме того, пять случаев пропажи детей остаются неподтверждёнными, поскольку заявитель больше не выходит на связь с волонтёрами.

Волонтёры также занимаются поиском родителей тех детей, которые были найдены на улице.

В поисково-спасательном отряде отметили, что в донском регионе остается нерешённым один случай исчезновения ребёнка: девятилетняя Александра Целых всё ещё числится в розыске после её исчезновения в хуторе Калинине Багаевского района в 2012 году.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.