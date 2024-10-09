С начала года в Ростовской области без вести пропали 83 ребенка

Фото: ЛизаАлерт

С начала года в Ростовской области исчезли 83 ребёнка. Об этом сообщает DonDay.За девять месяцев добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 72 человека в возрасте до 14 лет были найдены живыми. К сожалению, один ребёнок обнаружен мёртвым.Кроме того, пять случаев пропажи детей остаются неподтверждёнными, поскольку заявитель больше не выходит на связь с волонтёрами.Волонтёры также занимаются поиском родителей тех детей, которые были найдены на улице.В поисково-спасательном отряде отметили, что в донском регионе остается нерешённым один случай исчезновения ребёнка: девятилетняя Александра Целых всё ещё числится в розыске после её исчезновения в хуторе Калинине Багаевского района в 2012 году.