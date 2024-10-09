Губернатор Голубев: Над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку 10 беспилотников

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области была отражена массированная атака десяти беспилотных летательных аппаратов в ночь на 9 октября, сообщил губернатор Василий Голубев.— Уничтожено 10 беспилотников самолетного типа. Один из них был сбит в районе Новошахтинска, а остальные девять — на юго-западе региона, — отметил глава донского региона.Из-за падения обломков в Кагальницком районе возник природный пожар. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание до его распространения.По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.