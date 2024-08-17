С начала 2024 года в Ростовской области пропали 647 человек

Фото: ЛизаАлерт

С начала 2024 года в Ростовской области поступило 647 заявок в волонтерские поисковые отряды. Об этом DonDay сообщила "ЛизаАлерт".За шесть с половиной месяцев волонтеры этого отряда смогли найти 378 человек. К сожалению, 40 человек из числа пропавших были найдены мертвыми. Кроме того, местонахождение 229 пропавших до сих пор неизвестно.Среди пропавших больше людей среднего и старшего возраста, чем стариков и подростков. Всего за шесть месяцев было получено 331 заявление о пропаже людей в возрасте от 18 до 45 лет. Самая распространенная причина исчезновения - длительные путешествия или командировки жителей Донского края.Вторая по частоте причина исчезновения - пропажа пожилых людей. На горячую линию поступило 204 сообщения о пропаже пенсионеров. Большинство разыскиваемых страдали деменцией и потерей памяти.Исчезнувших юношей и девушек оказалось меньше всего. Волонтерам поступила 101 заявка от родственников, разыскивающих своих детей.По статистике, несовершеннолетние покидают дома и не отвечают на звонки из-за ссоры с родителями. В подростковом возрасте они могут совершить ряд глупостей. Но после подростки самостоятельно возвращаются домой целыми и невредимыми.