В Батайске прошел межрайонный молодежный фестиваль-конкурс «Мы выбираем здоровую жизнь»

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В Батайске состоялся межрайонный молодежный фестиваль-конкурс «Мы выбираем здоровую жизнь». В нем, кроме местных жителей, поучаствовали творческие коллективы из Азова, Аксая, Азовского, Аксайского и Кагальницкого районов. Инициатором фестиваля выступила районная администрация при поддержке службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области.Фестиваль направлен на поиск, поддержку и развитие молодых талантов, проявляющих себя в различных сферах творчества.Участники фестиваля продемонстрировали свои таланты в различных номинациях: рисунок, социальный плакат, видеоролик, театральные зарисовки, а также вокальное и хореографическое мастерство. В своих проектах молодые люди пытались передать красоту и важность здорового образа жизни, показывая, что он может стать альтернативой вредным привычкам.- Такие мероприятия вносят большой вклад в профилактику наркомании. Сильная и творческая молодежь Ростовской области своим примером здорового образа мысли и жизни показали, как важно проявлять себя в мире через творчество, - отметил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.