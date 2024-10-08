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В Ростове задержали судебного пристава, которого подозревают во взяточничестве

В Ростове задержали судебного пристава, которого подозревают во взяточничестве
В начале октября в Ростове был задержан подозреваемый во взяточничестве судебный пристав Ворошиловского района. Об этом 8 октября сообщили в региональном УФСБ.

В Ворошиловском районе по решению суда должен был быть снесен нежилой дом. По версии следствия, с августа 2019-го по март 2020 года человеку ежемесячно перечисляли 10 тысяч рублей за бездействие, то есть за невыполнение судебного решения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.
Фото: Ростов ру
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