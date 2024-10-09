Школы и детские сады закрыли в Таганроге из-за массового отключения воды

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Утром 9 октября в Таганроге произошло плановое отключение воды. Из-за этого от коммуникации были отрезаны тысячи жителей города и десятки социальных объектов. Несколько образовательных учреждений было решено закрыть.Краны пересохли в школах №№ 6, 7, 26, 30, а также 25/11. Ученики остались дома на самоподготовку. В школах №№ 20, 23, 33 вода подается с пониженным давлением. Поэтому в этих учреждениях проводят уроки по сокращенному графику. Все остальные школы продолжают работать в штатном режиме.Закрытие коснулось и детских садов №№ 1, 15, 51, 73, 92, 97. Сокращенный день ввели в дошкольных учреждениях №№ 68, 71, 83 и 84.– Каждая образовательная организация опубликовала эту информацию в родительских чатах и будет в дальнейшем информировать об организации учебного процесса, — заявила глава Таганрога Светлана Камбулова.