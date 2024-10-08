Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» готов рассмотреть предложения о продаже Максима Осипенко и Данила Глебова. Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц в интервью изданию «Чемпионат».По словам президента, если будут предложены хорошие условия, которые устроят клуб, то они готовы их рассмотреть. Однако предложения должны быть реальными и юридически оформленными, чего пока не было.Если поступят «реальные предложения», то центральный защитник Максим Осипенко и капитан ростовской команды Данил Глебов могут перейти в другие клубы весной 2025 года.Напомним, что в летнее трансферное окно наибольший интерес к Глебову проявляли «Спартак», ЦСКА и московское «Динамо». «Бело-красные» были готовы заплатить за футболиста 1,1 миллиарда рублей, в то время как «Ростов» запрашивал 1,3 миллиарда. Однако клубы так и не смогли договориться.Похоже, что у «Ростова» сейчас непростое время. Если «Спартак» сделает предложение в зимнее трансферное окно, то, вероятно, ростовчане его примут.Что касается Максима Осипенко, то его хотел приобрести футбольный клуб из Краснодара. Руководство клуба было готово заплатить за центрального защитника почти миллиард рублей. Однако сам 30-летний Осипенко заявил, что не покинет «Ростов» в это трансферное окно. В итоге сделка не состоялась.