Ростовчанам рассказали, когда включат отопление

Фото: Ростов ру

Ростовчанам рассказали, когда в городе должны включить отопление.В комментариях к посту главы администрации в Telegram-канале жители Ростова попросили включить отопление. Однако, как сообщили в администрации города, для этого необходимо, чтобы в течение пяти дней средняя температура воздуха была не ниже +8 градусов.На данный момент точная дата отопительного периода – 2024-2025 пока не известна.Сейчас в городе температура воздуха днем составляет от +20 до +22 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, похолодание до +8 градусов ожидается только к концу октября.