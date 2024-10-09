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Ростовчанам рассказали, когда включат отопление

Ростовчанам рассказали, когда включат отопление
Ростовчанам рассказали, когда в городе должны включить отопление.

В комментариях к посту главы администрации в Telegram-канале жители Ростова попросили включить отопление. Однако, как сообщили в администрации города, для этого необходимо, чтобы в течение пяти дней средняя температура воздуха была не ниже +8 градусов.

На данный момент точная дата отопительного периода – 2024-2025 пока не известна.

Сейчас в городе температура воздуха днем составляет от +20 до +22 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, похолодание до +8 градусов ожидается только к концу октября.
Фото: Ростов ру
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