На Дону мужчина пойдет под суд за разбойное нападение на пенсионерку

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области 34-летний мужчина пойдет под суд за разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Происшествие случилось в селе Ряженое Матвеево-Курганского района. По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина ночью проник в дом к 84-летней женщине. Он набросился на старушку и избил. После этого похитил 20 тысяч рублей.Спустя время подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.