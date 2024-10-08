В Ростовской области пенсионерка попала под колеса авто

Фото предоставлено Геннадием Правдюковым.

В Азове Ростовской области пенсионерка попала под колеса автомобиля. ДТП случилось 8 октября на улице Привокзальной.Около 14:30 по дороге ехал 46-летний мужчина за рулем «Ниссана Альмеры». Предварительно, в это же время в районе дома № 2/2 по пешеходному переходу шла 78-летняя местная жительница. Автомобилист не успел вовремя среагировать и сбил пожилую женщину.Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков рассказал, что в результате ДТП пешеход получила травмы. Ее доставили в больницу.