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В Ростовской области пенсионерка попала под колеса авто

В Ростовской области пенсионерка попала под колеса авто
В Азове Ростовской области пенсионерка попала под колеса автомобиля. ДТП случилось 8 октября на улице Привокзальной.

Около 14:30 по дороге ехал 46-летний мужчина за рулем «Ниссана Альмеры». Предварительно, в это же время в районе дома № 2/2 по пешеходному переходу шла 78-летняя местная жительница. Автомобилист не успел вовремя среагировать и сбил пожилую женщину.

Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков рассказал, что в результате ДТП пешеход получила травмы. Ее доставили в больницу.
Фото предоставлено Геннадием Правдюковым.
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