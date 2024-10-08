В Ростове возбудили уголовное дело после гибели электрогазосварщика «Ростсельмаша»

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После гибели электрогазосварщика «Ростсельмаша» в Ростове возбудили уголовное дело. Происшествие случилось 4 октября в цеху на проспекте Сельмаш.Предварительно, 55-летний мужчина работал на высоте. В какой-то момент он сорвался вниз и получил травмы, несовместимые с жизнью.В донском СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».Ход расследования взят на контроль прокуратурой Ростовской области.