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В Ростове возбудили уголовное дело после гибели электрогазосварщика «Ростсельмаша»

В Ростове возбудили уголовное дело после гибели электрогазосварщика «Ростсельмаша»
После гибели электрогазосварщика «Ростсельмаша» в Ростове возбудили уголовное дело. Происшествие случилось 4 октября в цеху на проспекте Сельмаш.

Предварительно, 55-летний мужчина работал на высоте. В какой-то момент он сорвался вниз и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В донском СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход расследования взят на контроль прокуратурой Ростовской области.
Фото: Яндекс Карты.
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