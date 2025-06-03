С начала 2025 года в Ростовской области в ДТП пострадали свыше 34 детей

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области с начала 2025 года в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили более 34 несовершеннолетних. Об этом сообщили представители областной Госавтоинспекции.Начиная с 1 января, в различных авариях пострадали свыше 34 детей и подростков, к сожалению, один ребенок погиб. Согласно информации, предоставленной ведомством, в ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов ранения различной степени тяжести получили 14 детей, и один ребенок скончался. Зачастую дети пересекали проезжую часть в непредусмотренных для этого местах.Значительная часть аварий обусловлена тем, что водители не соблюдают правила дорожного движения. В авариях, в которых несовершеннолетние выступали в роли пассажиров, пострадали 12 детей.Нередко фиксировались случаи ДТП, когда за рулем транспортных средств находились сами подростки. В Ростовской области было зарегистрировано семь подобных происшествий.Стоит подчеркнуть, что во многих случаях причиной аварий становилось внезапное появление ребенка на дороге.