Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С начала 2025 года в Ростовской области в ДТП пострадали свыше 34 детей

С начала 2025 года в Ростовской области в ДТП пострадали свыше 34 детей

В Ростовской области с начала 2025 года в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили более 34 несовершеннолетних. Об этом сообщили представители областной Госавтоинспекции.

Начиная с 1 января, в различных авариях пострадали свыше 34 детей и подростков, к сожалению, один ребенок погиб. Согласно информации, предоставленной ведомством, в ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов ранения различной степени тяжести получили 14 детей, и один ребенок скончался. Зачастую дети пересекали проезжую часть в непредусмотренных для этого местах.

Значительная часть аварий обусловлена тем, что водители не соблюдают правила дорожного движения. В авариях, в которых несовершеннолетние выступали в роли пассажиров, пострадали 12 детей.

Нередко фиксировались случаи ДТП, когда за рулем транспортных средств находились сами подростки. В Ростовской области было зарегистрировано семь подобных происшествий.

Стоит подчеркнуть, что во многих случаях причиной аварий становилось внезапное появление ребенка на дороге.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.