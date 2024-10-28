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С 6 ноября в центре Ростова ограничат движение по четырем улицам. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Ограничения движения будут введены на участке 18-й улицы от переулка Доломановского до 17-й улицы, а также на отрезке улицы Малюгиной от Халтуринского переулка до Доломановского.Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по улице Филимоновской на участке от Кировского проспекта до переулка Журавлева. Также будут перекрыты Университетский переулок между домами № 44 и № 56 и отрезок улицы от Красноармейской до Малюгиной.Эти ограничения будут действовать до 20 декабря. Причиной временного изменения схемы движения являются ремонтные работы на проезжей части.