В центре Ростова ограничат движение из-за Дня полиции



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В Ростове ограничат движение транспорта, из-за празднования Дня полиции. Об этом сообщили в департаменте департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.



Движение закроют на Театральном проспекте от улицы Максима Горького до улицы Социалистической. Также нельзя будет проехать по улице Советской от Театральной площади до улицы Каяни. Ограничения будут действовать с 20 до 24 часов 6 ноября и с 5 утра до 13 часов 8 ноября.



Кроме того, из-за реконструкции самотечного коллектора на улице Мясникова на участке от 11-й Линии до 19-й Линии с 7 ноября до 29 февраля 2020 будет закрыт проезд. Объезд будет осуществляться по улице Закруткина и 1-й Пролетарской. Добавим, что в связи с ограничением изменится схема движения автобуса № 55.



На проспекте Кировском на участке от улицы Красноармейской до Малюгиной, 16 ноября и 28 декабря с 7 утра до 14 часов будет прекращено движение транспорта. В эти дни пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки.