Фото: Соцсети.

С 4 мая в Ростове-на-Дону на проспекте Ленина будет введен запрет на парковку. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.Это ограничение коснется участка вдоль дома № 200 на пересечении с улицей Труда, где расположено управление федеральной службы войск национальной гвардии по Ростовской области. Запрет будет действовать каждый день с 20:00 до 06:00.По мнению представителей городской администрации, эта мера позволит увеличить пропускную способность дороги. Обратите внимание, что штрафы за неправильную парковку могут быть значительными и водители должны соблюдать правила парковки.