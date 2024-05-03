Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С 4 мая в Ростове-на-Дону на проспекте Ленина будет введен запрет на парковку

С 4 мая в Ростове-на-Дону на проспекте Ленина будет введен запрет на парковку
С 4 мая в Ростове-на-Дону на проспекте Ленина будет введен запрет на парковку. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Это ограничение коснется участка вдоль дома № 200 на пересечении с улицей Труда, где расположено управление федеральной службы войск национальной гвардии по Ростовской области. Запрет будет действовать каждый день с 20:00 до 06:00.

По мнению представителей городской администрации, эта мера позволит увеличить пропускную способность дороги. Обратите внимание, что штрафы за неправильную парковку могут быть значительными и водители должны соблюдать правила парковки.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.