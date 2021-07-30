На рынках и в ТЦ Ростова усилят контроль за соблюдением масочного режима
В Ростове в местах массового скопления людей за ношением масок будет следить полиция. Об этом 2 августа на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил заместитель губернатора Михаил Корнеев.
Наряды будут дежурить в торговых центрах, на вокзалах, рынках и в других местах массового скопления. За ношением масок будут следить сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, народные дружины совместно с работниками администрации и административно-жилищной инспекции.
- При непонимании требований отдельными гражданами необходимы меры жёсткого административного воздействия. Прошу, коллеги, у нас задача одна: понудить население носить маски в общественных местах.
Планируется, что сегодня будет решено, куда направить наряды. А уже завтра они выйдут на места массового скопления и начнут работу.
Напомним, не так давно глава Роспотребнадзора по Ростовской области потребовал ввести дополнительные ограничения по COVID-19 на Дону. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе крайне сложная.