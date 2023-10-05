С 28 октября запретят парковать машины на Буденновском в Ростове

Фото: Rostov.ru.

В центре Ростова введут ограничение для водителей транспорта. Запрет на парковку и остановку машин вступит в силу с 28 октября.Речь идет об участке рядом с четырехэтажным зданием по проспекту Буденновскому, 37. Там нельзя будет ни притормозить, ни оставить транспорт не некоторое время. Запрет действует круглосуточно.В департаменте автодорог Ростова объяснили, что такое решение приняли, чтобы повысить пропускную способность дороги. Иными словами, чтобы разгрузить траффик на одной из главных улиц в центре города.