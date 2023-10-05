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С 28 октября запретят парковать машины на Буденновском в Ростове

С 28 октября запретят парковать машины на Буденновском в Ростове
В центре Ростова введут ограничение для водителей транспорта. Запрет на парковку и остановку машин вступит в силу с 28 октября.

Речь идет об участке рядом с четырехэтажным зданием по проспекту Буденновскому, 37. Там нельзя будет ни притормозить, ни оставить транспорт не некоторое время. Запрет действует круглосуточно.

В департаменте автодорог Ростова объяснили, что такое решение приняли, чтобы повысить пропускную способность дороги. Иными словами, чтобы разгрузить траффик на одной из главных улиц в центре города.
Фото: Rostov.ru.
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