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С 25 ноября в Ростове ограничат скорость движения транспорта на Западном

С 25 ноября в Ростове ограничат скорость движения транспорта на Западном
В Ростове введут ограничения на скорость движения транспорта на Западном. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничительные меры вступят в силу с 25 ноября. Скорость придется снизить на участке по улице Мильчакова: от строения №1 до перекрестка с улицей Жмайлова. Однако максимальную разрешенную скорость пока не уточнили.

По информации департамента автодорог донской столицы, ограничения нужны для повышения безопасности на дороге. Вероятно, это связано с тем, что поблизости расположены несколько вузов и муниципальных учреждений.

Ранее Rostov.ru сообщал об ограничении скорости движения транспорта в районе ТРЦ «Мегамаг». Там с 14 ноября по 16 декабря идут строительные работы, что и стало причиной таких мер.
Фото: Яндекс.карты.
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