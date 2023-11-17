С 25 ноября в Ростове ограничат скорость движения транспорта на Западном
В Ростове введут ограничения на скорость движения транспорта на Западном. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничительные меры вступят в силу с 25 ноября. Скорость придется снизить на участке по улице Мильчакова: от строения №1 до перекрестка с улицей Жмайлова. Однако максимальную разрешенную скорость пока не уточнили.
По информации департамента автодорог донской столицы, ограничения нужны для повышения безопасности на дороге. Вероятно, это связано с тем, что поблизости расположены несколько вузов и муниципальных учреждений.
Ранее Rostov.ru сообщал об ограничении скорости движения транспорта в районе ТРЦ «Мегамаг». Там с 14 ноября по 16 декабря идут строительные работы, что и стало причиной таких мер.