Возле «Мегамага» ограничат скорость движения транспорта

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В Ростове ограничат скорость движения автомобилей в районе торгового центра «Мегамаг». Причиной стали строительные работы в районе улицы Пойменной, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.Скорость ограничат с 14 ноября по 16 декабря. Скорость будет ограничена в районе строения № 3.Ранее сообщалось об ограничении движения в переулке Мезенском. На участке от улицы Белорусской до улицы Славинской проехать нельзя будет с 23 ноября по 31 января. Неудобства связаны с ремонтом дороги.