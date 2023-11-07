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Возле «Мегамага» ограничат скорость движения транспорта

Возле «Мегамага» ограничат скорость движения транспорта
В Ростове ограничат скорость движения автомобилей в районе торгового центра «Мегамаг». Причиной стали строительные работы в районе улицы Пойменной, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Скорость ограничат с 14 ноября по 16 декабря. Скорость будет ограничена в районе строения № 3.

Ранее сообщалось об ограничении движения в переулке Мезенском. На участке от улицы Белорусской до улицы Славинской проехать нельзя будет с 23 ноября по 31 января. Неудобства связаны с ремонтом дороги.
Фото: Скрин с карт.
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