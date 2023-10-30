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В Ростове ограничат скорость движения транспорта на улице Чемордачка

В Ростове ограничат скорость движения транспорта на улице Чемордачка
В Ростове на улице Чемордачка ограничат скорость движения транспорта. Информацию об этом разместили на сайте администрации города.

Меры будут действовать возле дома № 17. Временные неудобства связаны со строительными работами на объекте. Ограничения вступят в силу с 15 ноября по 15 декабря.

Какая скорость движения на участке будет установлена, пока не известно. Не исключено, что в утренний и вечерний часы пик на участке соберется пробка.
Фото: Яндекс.Карты
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