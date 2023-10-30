В Ростове ограничат скорость движения транспорта на улице Чемордачка

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове на улице Чемордачка ограничат скорость движения транспорта. Информацию об этом разместили на сайте администрации города.Меры будут действовать возле дома № 17. Временные неудобства связаны со строительными работами на объекте. Ограничения вступят в силу с 15 ноября по 15 декабря.Какая скорость движения на участке будет установлена, пока не известно. Не исключено, что в утренний и вечерний часы пик на участке соберется пробка.