Фото: Ростов ру

С 22 апреля расписание электрички Ростов — Азов изменится. Об этом уведомила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.На остановочном пункте 21-й километр будет добавлена остановка, что повлияет на график движения поезда № 6028.Состав отправится из Ростова в 15:03. В Заречной электричка будет в 15:08–15:09, в Электродепо — в 15:18–15:19, в Батайске — в 15:21–15:22. На 3-м километре поезд остановится в 15:27, в Стройдетали — в 15:30, на 8-м километре — в 15:34–15:35, в Кулешовском — в 15:49–15:50. На 21-м километре поезд будет в 15:53, на 23-м километре — в 15:55–15:56. В Красногоровке электричка прибудет в 16:00, а на станцию Азов — в 16:07.