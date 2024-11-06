Из-за новой остановки изменится расписание электрички Таганрог - Ростов

Фото: Ростов ру

Расписание электрички Таганрог - Ростов изменится с 11 ноября. Об этом сообщает «Северо-Кавказскаяпригородная пассажирская компания».Для пригородного поезда будет введена остановка на остановочном пункте 1 300-й километр. Из-за этого расписание движения электрички изменится.Состав № 6521 будет отправляться со Старого вокзала Таганрога на две минуты раньше — в 20:56 вместо 20:58. На ОП 1 300-й километр поезд доберется в 21:35. В Ростов пассажиры прибудут в 22:35.