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Из-за новой остановки изменится расписание электрички Таганрог - Ростов

Из-за новой остановки изменится расписание электрички Таганрог - Ростов
Расписание электрички Таганрог - Ростов изменится с 11 ноября. Об этом сообщает «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания».

Для пригородного поезда будет введена остановка на остановочном пункте 1 300-й километр. Из-за этого расписание движения электрички изменится.

Состав № 6521 будет отправляться со Старого вокзала Таганрога на две минуты раньше — в 20:56 вместо 20:58. На ОП 1 300-й километр поезд доберется в 21:35. В Ростов пассажиры прибудут в 22:35.
Фото: Ростов ру
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