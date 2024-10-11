С 20 октября ограничат движение большегрузов в Ростове

Фото: DonDay

С 20 октября в Ростове ограничат движение большегрузов. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» появится на 21 улице города. Ограничения будут действовать на улицах Щедрина, 1-й Конной Армии, Берберовской, Российской, Вересаева, Зоологической, Доватора, Щаденко, Нансена, Текучева, Мадояна, Мичуринской, Менжинского, а также на проспекте 40-летия Победы, Сиверса и Шолохова. Аналогичные ограничения будут действовать на Театральном проспекте, а также в переулках Автобусном, Энергетиков, Ахтарском и Змиевском проезде.Ограничения помогут снизить нагрузку на главные транспортные артерии города и сократить объем грузового трафика. Исключение составят лишь грузовые автомобили, предназначенные для транспортировки пассажиров, а также те, которые не имеют прицепов и обслуживают компании, расположенные на данных улицах.