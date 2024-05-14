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С 16 мая в Ростове ограничат движение транспорта в Чкаловском

С 16 мая в Ростове ограничат движение транспорта в Чкаловском
В Ростове на полтора месяца ограничат движение транспорта в микрорайоне Чкаловском. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

С 16 мая из-за ремонта дороги водители не смогут свободно проехать в переулке Тверском. Речь идет об отрезке от улицы Украинской до улицы Вятской. Снять ограничения планируют после 1 июля.

Напомним, что в Первомайском районе города с 15 мая трудности с проездом возникнут на улицах Белокалитвинской и Георгиевской, а также в переулке Мезенском.
Фото: Гугл.Карты
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