С 16 мая в Ростове ограничат движение транспорта в Чкаловском
В Ростове на полтора месяца ограничат движение транспорта в микрорайоне Чкаловском. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
С 16 мая из-за ремонта дороги водители не смогут свободно проехать в переулке Тверском. Речь идет об отрезке от улицы Украинской до улицы Вятской. Снять ограничения планируют после 1 июля.
Напомним, что в Первомайском районе города с 15 мая трудности с проездом возникнут на улицах Белокалитвинской и Георгиевской, а также в переулке Мезенском.