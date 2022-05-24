С 11 июня из Ростова в Ейск пустят рельсовые автобусы

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Из Ростова-на-Дону в Ейск с 11 июня пустят рельсовые автобусы. Об этом сообщили чиновники.Новые А-3 «Орлан» будут ходить по выходным и праздничным дням вплоть до 30 сентября. Известно, что в прошлом году этот рейс перевез порядка пяти тысяч пассажиров.Наиболее перспективным направлением внутри Ростовской области стал маршрут Ростов — Таганрог, куда уже ходят дополнительные электрички.Отметим, что летом по самым востребованным маршрутам запустят дополнительные сезонные рейсы. Каждый день из донской столицы по разным направлениям будут отправляться больше сорока автобусов большой вместимости. В Москву и Санкт-Петербург пустят восемь рейсов, в Краснодарский край – 22, а в Республику Крым – 11. Еще два автобуса поедут в Ставропольский край.