С 11 июня из Ростова в Ейск пустят рельсовые автобусы
Из Ростова-на-Дону в Ейск с 11 июня пустят рельсовые автобусы. Об этом сообщили чиновники.
Новые А-3 «Орлан» будут ходить по выходным и праздничным дням вплоть до 30 сентября. Известно, что в прошлом году этот рейс перевез порядка пяти тысяч пассажиров.
Наиболее перспективным направлением внутри Ростовской области стал маршрут Ростов — Таганрог, куда уже ходят дополнительные электрички.
Отметим, что летом по самым востребованным маршрутам запустят дополнительные сезонные рейсы. Каждый день из донской столицы по разным направлениям будут отправляться больше сорока автобусов большой вместимости. В Москву и Санкт-Петербург пустят восемь рейсов, в Краснодарский край – 22, а в Республику Крым – 11. Еще два автобуса поедут в Ставропольский край.