На 12 улицах в Ростове ограничат движение скорости до 40 км/ч



В Ростове установят ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч на 12 улицах. Об изменениях ПДД сообщил Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону.



В ведомстве пояснили, что ограничение вводится в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

- Максимальная скорость движения будет ограничена на опасных и потенциально опасных участках дорог, - добавили в департаменте.



Таким образом, предельно допустимая скорость 40 км/ч вводится на следующих участках дорожной сети:

улица 2-я Линия от улицы Сарьяна до 2-й Пролетарской;

улица Закруткина от улицы 19-й Линии до улицы 17-я Линия;

улица 27-я Линия от улицы Сарьяна до улицы 27-я Линия, 18;

проспект Богатяновский спуск от улицы Седова до улицы Береговой;

улица Советская от улицы 7-я Линия до улицы 9-я Линия;

площадь Стачки 1902 года от улицы Профсоюзной в направлении проспекта Стачки;

проспект Чехова от улицы Большая Садовая до улицы Социалистической;

улица Вити Черевичкина от переулка Александровский спуск до улицы Ручейной;

переулок Братский от улицы Черепахина до улицы Текучева;

переулок Сальский от дома № 16 до дома № 119;

улица Локомотивная от дома № 7 до переулка Приволжский;

переулок Приволжский от улицы Варфоломеева до проспекта Сиверса.



Изменения начинают действовать с 23 февраля.