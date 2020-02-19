На 12 улицах в Ростове ограничат движение скорости до 40 км/ч
В Ростове установят ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч на 12 улицах. Об изменениях ПДД сообщил Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону.
В ведомстве пояснили, что ограничение вводится в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
- Максимальная скорость движения будет ограничена на опасных и потенциально опасных участках дорог, - добавили в департаменте.
Таким образом, предельно допустимая скорость 40 км/ч вводится на следующих участках дорожной сети:
улица 2-я Линия от улицы Сарьяна до 2-й Пролетарской;
улица Закруткина от улицы 19-й Линии до улицы 17-я Линия;
улица 27-я Линия от улицы Сарьяна до улицы 27-я Линия, 18;
проспект Богатяновский спуск от улицы Седова до улицы Береговой;
улица Советская от улицы 7-я Линия до улицы 9-я Линия;
площадь Стачки 1902 года от улицы Профсоюзной в направлении проспекта Стачки;
проспект Чехова от улицы Большая Садовая до улицы Социалистической;
улица Вити Черевичкина от переулка Александровский спуск до улицы Ручейной;
переулок Братский от улицы Черепахина до улицы Текучева;
переулок Сальский от дома № 16 до дома № 119;
улица Локомотивная от дома № 7 до переулка Приволжский;
переулок Приволжский от улицы Варфоломеева до проспекта Сиверса.
Изменения начинают действовать с 23 февраля.