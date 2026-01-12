В Ростовской области с 15 января вводится запрет на ловлю щуки

Фото: Donday

Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства сообщает о введении ряда ограничений на рыболовство в Ростовской области. С 15 января вступает в силу нерестовый запрет на вылов щуки, а также продолжают действовать ограничения, связанные с зимовкой рыбы.С 15 января по 15 апреля ловля щуки запрещена на всех водных объектах рыбохозяйственного значения в регионе. Это связано с периодом нереста данного вида. Ежегодный запрет направлен на сохранение популяции щуки и обеспечение условий для ее размножения. В период действия запрета будет усилен контроль за водоемами со стороны рыбоохраны, правоохранительных органов и общественности. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.Напомним, что с 15 ноября действуют ограничения на вылов рыбы в местах зимовки. В Таганрогском заливе Азовского моря разрешена рыбалка с берега или на расстоянии не более 1,5 км от береговой линии. Подводная охота с использованием оружия запрещена. Разрешено использовать поплавочную удочку с одним крючком или спиннинг, рыбача с берега. Данные ограничения действуют до 31 марта.Рыбная ловля запрещена в следующих зонах:В Миусском лимане: от моста у поселка Николаевка до автодорожного моста, соединяющего Таганрог и Мариуполь.В реке Дон: от Кочетовского гидроузла до причальной зоны «Кочетовской».От Николаевского и Константиновского гидроузлов на расстоянии менее 500 метров вниз по течению от мест впадения каналов, используемых рыбами для нереста и миграции.В радиусе 500 метров по обе стороны от места впадения теплого канала Новочеркасской ГРЭС.В пределах 500 метров по обе стороны от устья реки Маныч.В рукаве Каланча: от западной границы хутора Дугино до места разделения на рукав Большая Кутерьма.В реках, чья длина не превышает 10 километров: с использованием моторных лодок и иных плавучих средств.В радиусе 500 метров от водосброса Болотовского водохранилища (Веселовское водохранилище).В определенных акваториях Цимлянского водохранилища, координаты которых указаны в специальных документах, а именно: в балке Большой Садковке; в балке Малой Садковке; в балке Куцей; в балке Бугинской; на территории Веселовского водохранилища, включая залив Балка Соленая.На участке реки Северский Донец от пристани Усть-Быстрянской до переправы у станицы Бронницкой.