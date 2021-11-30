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«Роствертол» потратит почти 50 миллионов рублей на пассажирские перевозки

«Роствертол» потратит почти 50 миллионов рублей на пассажирские перевозки
ПАО «Роствертол» ищет подрядчика для оформления пассажирских перевозок. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 2 декабря.

По условиям договора исполнителю предстоит заняться бронированием, оформлением и доставкой авиа- и ж/д билетов внутренних и международного сообщения, включая страны СНГ. Также в обязанности подрядчика входит возврат и обмен билетов, доставка документов в офис заказчика. Для каждой поездки будут определены конкретные условия - направление, продолжительность, число пассажиров, предпочтения по времени и прочее.

Услуга обойдет компании в 49,2 миллиона рублей. Эта сумма предусматривает обслуживание с 2022 по 2024 годы. По данным опубликованного контракта, за предыдущие три года на это ушло 47,8 миллиона рублей. Однако специалисты ПАО предусмотрели повышение цен и увеличили стоимость контракта.
Фото: АиФ.
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