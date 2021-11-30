«Роствертол» потратит почти 50 миллионов рублей на пассажирские перевозки

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ПАО «Роствертол» ищет подрядчика для оформления пассажирских перевозок. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 2 декабря.По условиям договора исполнителю предстоит заняться бронированием, оформлением и доставкой авиа- и ж/д билетов внутренних и международного сообщения, включая страны СНГ. Также в обязанности подрядчика входит возврат и обмен билетов, доставка документов в офис заказчика. Для каждой поездки будут определены конкретные условия - направление, продолжительность, число пассажиров, предпочтения по времени и прочее.Услуга обойдет компании в 49,2 миллиона рублей. Эта сумма предусматривает обслуживание с 2022 по 2024 годы. По данным опубликованного контракта, за предыдущие три года на это ушло 47,8 миллиона рублей. Однако специалисты ПАО предусмотрели повышение цен и увеличили стоимость контракта.