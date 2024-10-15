Ростовстат перечислил продукты, которые подорожали в Ростовской области

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Ростовстат опубликовал список продуктов, которые подорожали в Ростовской области. Информация об этом размещена на сайте ведомства.В сентябре 2024 года цены на продовольственные товары выросли по сравнению с августом на 0,17%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 5,28%.Одним из самых подорожавших товаров стало сливочное масло. По сравнению с августом его цена увеличилась на 5,23%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 23,13%.Также значительно выросли цены на рыбу и морепродукты: по сравнению с августом — на 2,54%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 9,82%.Кроме того, существенно увеличилась стоимость молока и молочной продукции: по сравнению с августом — на 2,41%, а по отношению к декабрю 2023 года — на 7,78%.