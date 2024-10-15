Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовстат перечислил продукты, которые подорожали в Ростовской области

Ростовстат перечислил продукты, которые подорожали в Ростовской области
Ростовстат опубликовал список продуктов, которые подорожали в Ростовской области. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В сентябре 2024 года цены на продовольственные товары выросли по сравнению с августом на 0,17%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 5,28%.

Одним из самых подорожавших товаров стало сливочное масло. По сравнению с августом его цена увеличилась на 5,23%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 23,13%.

Также значительно выросли цены на рыбу и морепродукты: по сравнению с августом — на 2,54%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 9,82%.

Кроме того, существенно увеличилась стоимость молока и молочной продукции: по сравнению с августом — на 2,41%, а по отношению к декабрю 2023 года — на 7,78%.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.