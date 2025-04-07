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Ростовскую область накрыло дождями

Ростовскую область накрыло дождями
В некоторых районах Ростовской области начались интенсивные осадки. Согласно данным карт на 17 часов 7 апреля, дожди зафиксированы в Тацинском, Морозовском, Миллеровском, Семикаракорском, Цимлянском, Волгодонском, Дубовском и Зимовниковском районах.

В Ростове в ближайшие пару часов осадки не прогнозируют. Возможно, удастся избежать вечерних пробок и добраться до дома без дождя.

Следует напомнить, что в Ростовской области действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. С 8 по 11 апреля в отдельных частях области вероятны заморозки. В ночные и утренние часы 8 апреля на западе, а 9, 10 и 11 апреля местами по всей Ростовской области ожидается понижение температуры воздуха до -1…-4 градусов.

При этом на юге и востоке Ростовской области прогнозируют сильные дожди, сопровождающиеся грозами и градом, а также усиление ветра до 20-22 метров в секунду.

Рекомендуется жителям области и автомобилистам проявлять повышенную осторожность в связи с ухудшением погодных условий.
Фото: Ростов ру.
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