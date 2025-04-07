Ураганный ветер и ливни с грозой прогнозируют в Ростовской области

Фото: Donday

Ростовскую область ожидает ухудшение погодных условий: метеорологи предупреждают о сильных дождях и порывистом ветре, скорость которого может достигать 22 метров в секунду.По информации, предоставленной ростовским Гидрометцентром, начиная с вечера понедельника, 7 апреля, в некоторых районах области прогнозируют обильные осадки в виде сильного дождя и ливня, сопровождающиеся грозой, градом и штормовым ветром.Синоптики информируют, что наиболее опасные погодные явления вероятны в период с 15:00 7 апреля до утра 8 апреля в южных и восточных частях Ростовской области. Помимо мощных дождей и ливней с громом и градом, ожидается усиление ветра до 20-22 метров в секунду.В связи с надвигающейся непогодой возрастает вероятность возникновения экстренных ситуаций. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать нахождения рядом с деревьями, электропроводами, ветхими постройками и рекламными щитами.Водителям транспортных средств следует придерживаться безопасного скоростного режима и отказаться от резких движений на дороге.