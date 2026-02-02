Фото: xras.ru

В ближайшие дни Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, отметившие стремительное развитие активной зоны на поверхности Солнца.Речь идет об особой зоне, активно накапливающей энергию в солнечной короне уже второй день подряд. Эта избыточная энергия высвобождается в виде вспышек.Эти вспышки и являются причиной возможных магнитных бурь. В период геомагнитных возмущений метеозависимые жители региона могут почувствовать ухудшение самочувствия. Головные боли, головокружение, тошнота и общая слабость - вот лишь некоторые из возможных симптомов. Поэтому метеозависимым рекомендуется заранее подготовиться: избегать интенсивных физических и умственных нагрузок, а также ограничить потребление кофеина.По словам специалистов, на фоне повышенной солнечной активности произошла вспышка с крайне крупным выбросом энергии. Солнечный взрыв X8 вошел в тройку самых мощных за последние годы. Активная область, по прогнозам, войдет в зону потенциального прямого воздействия на Землю в период с 3 по 7 февраля.