В Ростовской области за сутки произошло 15 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За сутки в Ростовской области произошло 15 пожаров. Данными за 6 февраля поделились в ГУ МЧС по региону.Спасателей привлекали к тушению 14 возгораний техногенного характера. Одно из них произошло в Гуково. Огонь охватил жилой дом в микрорайоне Алмазном. Пожар на 70 квадратных метрах потушили 13 специалистов с помощью четырех единицы спецтехники. В ЧП пострадал 69-летний житель.Кроме того, специалисты участвовали в ликвидации последствия одного ДТП, где удалось спасти одного человека.Всего за сутки на выездах работало 47 человек на 14 единицах пожарной техники.