Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области за сутки произошло 15 пожаров

В Ростовской области за сутки произошло 15 пожаров
За сутки в Ростовской области произошло 15 пожаров. Данными за 6 февраля поделились в ГУ МЧС по региону.

Спасателей привлекали к тушению 14 возгораний техногенного характера. Одно из них произошло в Гуково. Огонь охватил жилой дом в микрорайоне Алмазном. Пожар на 70 квадратных метрах потушили 13 специалистов с помощью четырех единицы спецтехники. В ЧП пострадал 69-летний житель.

Кроме того, специалисты участвовали в ликвидации последствия одного ДТП, где удалось спасти одного человека.

Всего за сутки на выездах работало 47 человек на 14 единицах пожарной техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика