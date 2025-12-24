Новости
Ростовскую область накроют магнитные бури на Новый год

На Новый год Ростовскую область накроют мощные магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитная обстановка будет возмущенной с 29 декабря. Геомагнитные удары будут атаковать Землю уже 31 декабря. Удары по силе достигнут уровня G1. Шторм продолжится до 1 января 2026 года.

В новогоднюю ночь метеозависимым людям советуют не налегать на спиртное. Кроме того, лучше уменьшить порции жареной, соленой и жирной еды.
