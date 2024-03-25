Ростовскую область в ночь на 25 марта атаковали дроны
Ночью 25 марта на Ростовскую область запустили десяток беспилотников. Всего 11 БПЛА самолетного типа пытались атаковать донской регион. Информацию об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
- Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотников были перехвачены над территорией Ростовской области, - отметил губернатор региона.
Добавим, что накануне атаки беспилотников жители нескольких городов региона слышали звук воздушной сирены, а также хлопки, похожие на взрывы.