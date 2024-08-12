Ростовскую область 12 августа атаковали четыре беспилотника

Фото: ростов.ру

В небе над Ростовской областью 12 августа сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в соцсетях.Четыре БПЛА были сбиты в юго-западной территории региона. К счастью, обошлось без пострадавших.- Силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены 4 БПЛА, - сообщил Василий Голубев.Кроме того, около 4:00 жителей Военведа разбудила ревущая сирена. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.Как сообщают в Минобороны РФ, кроме Ростовской области минувшей ночью атаковали еще 3 региона. В Курской области ПВО сбили 11 беспилотников, в Белгородской — пять, а в Воронежской — два.