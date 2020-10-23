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Ростовскую модель Анастасию Костенко снова раскритиковали в сети за самомнение

Ростовскую модель Анастасию Костенко снова раскритиковали в сети за самомнение
Уроженку Ростова и знаменитую модель Анастасию Костенко снова раскритиковали в сети. Новый пост девушки, который она опубликовала 24 октября на своей странице в «Инстаграм», вызвал раздражение у некоторых пользователей.

Дончанка написала целую историю своей жизни, начиная от рождения, заканчивая замужеством за футболиста Дмитрия Тарасова и рождения двух детей. После этого она предложила подписчикам поделится подобными историями, но своими. Такая активность пришлась по нраву далеко не всем.

- У вас не святость, а скорее не умение быть проще, - прокомментировал один пользователей.

- Я прихожу поржать над твоей недоразвитостью и полуграмотностью, - написал другой.

По мнению некоторых подписчиков, 26-летняя модель стала очень самовлюбленной. Такие истории подходят скорее для маленьких девочек, но не для взрослых людей.

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