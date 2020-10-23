Ростовскую модель Анастасию Костенко снова раскритиковали в сети за самомнение

Уроженку Ростова и знаменитую модель Анастасию Костенко снова раскритиковали в сети. Новый пост девушки, который она опубликовала 24 октября на своей странице в «Инстаграм», вызвал раздражение у некоторых пользователей.Дончанка написала целую историю своей жизни, начиная от рождения, заканчивая замужеством за футболиста Дмитрия Тарасова и рождения двух детей. После этого она предложила подписчикам поделится подобными историями, но своими. Такая активность пришлась по нраву далеко не всем.По мнению некоторых подписчиков, 26-летняя модель стала очень самовлюбленной. Такие истории подходят скорее для маленьких девочек, но не для взрослых людей.