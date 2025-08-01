Донскому производителю запретят выпускать молочку из-за фальсификата

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В Ростовской области молочному предприятию грозит временная остановка производства из-за выявленных случаев подделки продукции, о чем сообщили в местном управлении Россельхознадзора.Выяснилось, что с начала апреля 2024 года по конец июня 2025 года ростовский производитель заменял молочный жир более дешевыми растительными маслами в процессе создания молочных продуктов.В связи с обнаруженными нарушениями предприятию было выдано требование об их устранении. Кроме того, управление отменило действие 45 деклараций соответствия на молочные товары.Однако, несмотря на принятые меры, производитель не внес изменения и продолжил выпускать фальсифицированную продукцию. Такая продукция считается фальсифицированной и может быть опасна для здоровья потребителей. В результате надзорное ведомство передало материалы в суд для рассмотрения вопроса о возможной приостановке деятельности данного предприятия в Ростовской области.