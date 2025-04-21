Ростовскому предпринимателю запретили делать молочную продукцию из-за фальсификата

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В Ростовской области местное подразделение Россельхознадзора выступило инициатором приостановки функционирования предприятия, специализирующегося на изготовлении молочной продукции. Данное уведомление было опубликовано на официальном интернет-портале контролирующего органа.Причиной для подобных действий стали итоги незапланированных проверок, осуществленных инспекторами Россельхознадзора совместно с сотрудниками прокуратуры в период с октября 2024-го по апрель 2025 года. Стимулом для проверок послужило выявление фальсифицированных товаров, создающих непосредственную угрозу для здоровья покупателей.По информации ведомства, в процессе инспекций были выявлены критические нарушения технологических регламентов. Многочисленные анализы в лабораторных условиях показали присутствие растительных масел и жиров в молочных изделиях, что категорически запрещено действующими стандартами.Кроме того, было установлено, что предприниматель предоставлял недостоверные сведения об объемах производства и оборота молочной продукции, что подтверждается 45 неправдивыми декларациями.Материалы, относящиеся к выявленному административному правонарушению, были направлены на изучение в Арбитражный суд Ростовской области. Управление настаивает на применении санкций в виде временного прекращения деятельности ИП Шейкина А. В.