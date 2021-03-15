Ростовский зоопарк закупит 12 тонн высококачественной говядины на 3,5 миллиона рублей

Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Ростовский-на-Дону зоопарк» ищет поставщика мяса на второе полугодие 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок 17 марта.Исполнитель должен предоставить 11,9 тонны охлажденной говядины молодняка крупного рогатого скота (КРС). Мясо должно соответствовать категории «Прима», класса А1. Это значит, что в мясе более 72% жира. Говядина класса А1 - одно из самых дорогих, оно отличается нежностью вкуса. Скорее всего, продукцию закупают в качестве корма для хищных животных.Заказчик ознакомился с ценами и определил среднюю стоимость - 300 рублей за килограмм мяса. Общая стоимость говядины, поставляемой с 1 июля по 1 декабря 2021 года, составит 3,5 миллиона рублей. На питание животных выделят средства из бюджета города Ростова-на-Дону.Заявки можно отправить до 25 марта, а 26-го в электронной форме определят имя победителя.